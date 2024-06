Unbekannte haben am Dienstagabend versucht, den Eierautomaten vor „De’ Bäcker Becker“ in der Landauer Hainbachstraße aufzubrechen. Die Tat dürfte sich zwischen 20 und 23.15 Uhr ereignet haben, wie die Polizei mitteilt. Vermutlich wurde der oder die Täter gestört. Neben dem Automaten wurde ein Brecheisen gefunden, das höchstwahrscheinlich der Verantwortliche zurückgelassen hat. Das vermeintliche Tatwerkzeug wurde zur Spurenauswertung sichergestellt. Der Schaden am Automaten wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.