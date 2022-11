Was für eine fiese Nummer. Ein Unbekannter hat am Reifen eines Auto-Anhängers alle Radmuttern abgelöst. Wie die Polizei berichtet stand das Gefährt ungefähr im Zeitraum vom 14. August bis 14. November auf einem Parkplatz am Glockenbrunnen an der L506 bei Weyher. Falls jemand trotz des langen Tatzeitraumes Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird er gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.