Die Landauer Polizei ermittelt gegen einen Unbekannten wegen Betrugs. Grund: Er hat am Sonntag gegen 19.30 Uhr der Polizei an die Wache in der Paul-von-Denis-Straße 17 Gerichte von einem Restaurant liefern lassen, teilt die Behörde mit. Dem Fahrer wurde gesagt, dass das Essen nicht bestellt wurde und er musste es wieder mitnehmen. Der Gastronom bleibt auf dem Schaden in Höhe von rund 170 Euro sitzen.