Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwoch zwischen 4 und 4.45 Uhr in ein Sportgeschäft in der Landauer Kronstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelte der Mann die Tür auf und drang in das Geschäft ein. Der Mann wurde vermutlich gestört, denn das Diebesgut war zum Abtransport bereitgestellt worden – der Mann flüchtete ohne Beute. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.