Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag nach 22 Uhr in der Kron- und Gerberstraße Wahlplakate der Parteien SPD und CDU in der Fußgängerzone überklebt. Wie die Polizei mitteilt, stand unter anderem auf den Aufklebern: „keine Intelligenz, keine Arbeitsbereitschaft, keine Fähigkeiten“. Der Sachschaden wird auf circa 70 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 zu melden.