Am Donnerstagmorgen zwischen 10 und 10.15 Uhr wurde vor der Kita Kunterbunt im Südring in Annweiler eine Unfallflucht begangen. Vermutlich beim Vorbeifahren blieb ein noch unbekanntes Fahrzeug an einem weißen Opel Corsa hängen und beschädigte diesen links an der Frontschürze. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben kann, kann sich bei der Polizeiwache Annweiler unter Telefon 06346 96462519 melden.