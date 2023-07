Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 32-Jährige am Samstag gegen 4.30 Uhr sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Wache mitteilt, stand die Frau in einem Hauseingang gegenüber der Landauer Diskothek Logo in der Xylanderstraße, als sie von einem unbekannten Mann unsittlich berührt wurde. Die Frau forderte die Person lautstark auf, dies zu unterlassen. Das bekam ein Passant mit, sprach den Mann an und verständigte die Polizei. Der Täter flüchtete. Er soll circa 1,80 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt sein. Er hatte dunkle, zerzauste Haare, einen Fünf-Tage-Bart, war normal gebaut und hatte einen dunklen Teint. Er trug ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose. Zudem hatte er große Kopfhörer um den Hals, so die Kripo. Sie nimmt Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail unter kilandau.k2@polizei.rlp.de entgegen.