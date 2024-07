Zeugen gesucht: Wer kann etwas zu den Tätern sagen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag den Snackautomaten in der Landauer Straße umgeworfen und dadurch beschädigt haben? Snacks wurden laut Polizei zwar nicht entwendet, jedoch entstand an dem Gerät ein Totalschaden von rund 13.000 Euro. Wer etwas gesehen oder gehört hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Entweder via E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter den Nummern 06341 2870 beziehungsweise 06346 964619.