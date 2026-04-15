Unbekannte haben in Annweiler zwischen Ostermontag, 6. April, und Samstag, 11. April, eine Sitzmöglichkeit auf dem Gelände der Trifelsruhe beschädigt, meldet die Polizei. Die Bank aus Holzbalken, welche für Trauernde an den dortigen Urnengräbern angebracht war, wurde nach Angaben der Polizei vom Baum abgerissen und die beschädigten Teile verteilt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung ein und bittet Zeugen um Hinweise zu Tätern oder zum genauen Tatzeitraum an die Polizeiwache Annweiler unter 06346 96460 oder per E-Mail an pwannweiler@polizei.rlp.de.