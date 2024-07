Unbekannte haben zwischen Samstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 20 Uhr, in der Straße Im Absel in Ramberg den Weidezaun einer Schafweide durchschnitten. Wie die Polizei berichtet, bestand die Gefahr, dass die Tiere auf die Straße hätten laufen können. Zudem entstand Sachschaden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06346 96462519 oder per E-Mail an pwannweiler@polizei.rlp.de.