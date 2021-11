Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße Im Schiffertsgarten einen schwarzen Renault Megane auf der Fahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet Zeugen, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.