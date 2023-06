Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Landauer Lazarettstraße zumindest drei Autos zerkratzt. Zeugenaussagen deuteten darauf hin, dass es weitere Geschädigte geben könnte, teilt die Polizei mit. Diese werden gebeten, die Schäden zu melden. Auch weitere Zeugen können sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de melden.