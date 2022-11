In der Nacht auf Samstag zerkratzten Unbekannte in der Landauer Hartmannstraße drei Autos. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf circa 6000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder via E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.