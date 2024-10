Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen in der Talstraße in Schweigen-Rechtenbach geparkten grauen Fiat 500 zerkratzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.