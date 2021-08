Ein schwarzer Peugeot 206, beklebt mit auffälligen roten Flammen auf beiden Fahrzeugtüren, wurde zwischen Montag, 9 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, auf der Motorhaube und an der Fahrerseite mutwillig zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, war das Auto im Lenkerweg, Ecke Gutenbergstraße geparkt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet Zeugen, sich unter Telefon 06343 93340, oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.