Unbekannte haben in der Nähe des Freimersheimer Sportplatzes einen Baum angezündet. Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr wurde die Polizei über den brennenden Baum informiert. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Von den Feuerteufeln fehlt jede Spur. Am 2. Dezember war in der Gemarkung „Am Rebenmeer“ in Kirrweiler ebenfalls von Unbekannten ein Baum angezündet worden. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323/9550 entgegen.