Unbekannte haben über das Wochenende eine Gemeindehütte zwischen Großfischlingen und Essingen mit Farbe besprüht und verwüstet. Nach Angaben der Polizei wurde der Schaden am Montagmorgen entdeckt. Das Gebäude befindet sich an einem Wirtschaftsweg, der parallel zur L507 verläuft. Die Täter haben sich an der Wand der Hütte mit polizeibeleidigenden Schriftzügen und Hakenkreuzen verewigt. Darüber hinaus haben sie einen Stützpfahl des Hauses mit einer Axt beschädigt. Da unter anderem viel Müll gefunden wurde, geht die Polizei davon aus, dass sich dort zwecks einer Feier getroffen wurde. Darauf deute auch eine alte Couchgarnitur hin, die zurückgelassen wurde und nun entsorgt werden muss. Die Schadenshöhe liegt bei 5000 Euro. Die Polizei Edenkoben führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zwischen Freitagabend und Montagmorgen im Bereich der Unterstraße etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise werden unter Telefon 06323 9550 erbeten.