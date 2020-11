Der Sportplatz der Spielvereinigung Oberhausen/Barbelroth wurde am Sonntag von Unbekannten verwüstet. Wie die Polizei in Bad Bergzabern am Montag mitteilte, sind zwischen 16.30 und 17 Uhr mehrere junge Männer mit einem silberfarbenen Opel Astra über den auf Barbelrother Gemarkung liegenden Fußballplatz gefahren. Die Reifen ihres Wagens haben dabei tiefen Spuren hinterlassen. Hinweise zur Aufklärung der Vandalismus-Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.