In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte versucht, einen Bagger von der Baustelle auf der B 38 im Süden Landaus zu stehlen, wo derzeit die Anbindung an die Ortsumgehung von Impflingen entsteht. Wie die Polizei mitteilt, haben sie jedoch nicht geschafft, die Tür des Baggers aufzubrechen. Die Täter ließen dann von ihrem Vorhaben ab. Allerdings wurden in der gleichen Nacht zwei in unmittelbarer Nähe liegende Paletten abgebrannt. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang. Der Vorfall weckt Erinnerungen an den Diebstahl eines Radladers, mit dem die Kapelle auf der Kleinen Kalmit demoliert wurde. Der Schaden am Bagger liegt diesmal bei nur 100 Euro. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 287-0 oder per mail an pilandau@polizei.rlp.de.