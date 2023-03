Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 22 und 8 Uhr Verkehrsschilder in der Landauer Ostbahnstraße umgeknickt. Wie die Polizei berichtet, wurden die beiden noch recht neuen Schilder mit den Verkehrszeichen Einbahnstraße und Verbot der Einfahrt sowie dem Zusatzzeichen Radverkehr frei und dem Straßenschild beschädigt. Die Pfosten mussten getauscht werden. Die neuen Einbahnstraßen wurden am 13. Februar eingerichtet, um den Verkehr zu beruhigen. Die Änderung wird heftig debattiert, noch immer sieht man Autofahrer gegen die Einbahnstraßen fahren. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung. Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.