Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, Musikboxen und einen Kühlschrank aus einem am Straßenrand geparkten VW-Transporter im Landauer Ostring gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Dachfenster aufgeschaubt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.