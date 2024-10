Unbekannte haben am Dienstagnachmittag zwei hochwertige E-Bikes der Marke KTM gestohlen, welche auf dem Wohnmobilstellplatz in der Stettiner Straße in Landau abgestellt waren. Wie die Polizei berichtet, knackten die Täter deren Schlösser, um die Räder entwenden zu können. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 9000 Euro. Gebeten wird um Hinweise unter Telefon 06341 2870.