Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Birne aus einem Kunstwerk vor dem Gebäude der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Werk aus einer Bronzelegierung gefertigt. Der Schaden liegt bei rund 2500 Euro. Die Statue wiege rund 125 Kilogramm. Die Polizei geht davon aus, dass ein größeres Fahrzeug zum Abtransport des Diebesguts verwendet wurde. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.