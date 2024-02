Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen blauen Schaufelbagger von der Baustelle an der ehemaligen Hauptpost in der Ostbahnstraße in Landau gestohlen. Laut Polizei liegt der Schaden im fünfstelligen Bereich. Ein Strafverfahren ist eingeleitet worden. Hinweise unter Telefon 06341 2870.