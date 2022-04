Besonders dreist waren Diebe bei einem Fall in Queichheim. In der Nacht auf Mittwoch, zwischen 0.15 und 7.30 Uhr stahlen Unbekannte einen vor einer Werkstatt in der Queichheimer Hauptstraße abgestellten Opel Corsa mit Landauer Kennzeichen. Den Schlüssel zum Fahrzeug stahlen sie vermutlich aus einem an der Werkstatt angebrachten Briefkasten, heißt es im Polizeibericht. Die Kriminalinspektion Landau bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.