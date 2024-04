Unbekannte haben an einem in der Straße Im Weidfeld 1 in Pleisweiler-Oberhofen geparkten grauen Chevrolet zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, SÜW-Kennzeichen gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.