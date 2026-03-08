Eine 66-Jährige ist am Samstag in der Landauer Fußgängerzone Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Unbekannte haben den Geldbeutel der Frau aus ihrem Rucksack entwendet, vermutlich als sie auf dem Weg von einer Buchhandlung in einen nur wenige Meter entferntes Ladengeschäft war. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme wurden die Bankkarten bereits unberechtigterweise genutzt, sodass ein weiterer Vermögensschaden entstand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870.