Ein oder mehrere Unbekannte haben am Montag zwischen 13.15 und 17.20 Uhr in der Landauer Xylanderstraße ein Trekking-E-Bike gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hat das Rad einen Wert von rund 3200 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich per Telefon unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.