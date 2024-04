Unbekannte haben sich am Montagabend gewaltsam Zutritt zu einem Baustellengelände in der Neumühlgasse in Landau verschafft. Wie die Polizei berichtet, haben die Täter unter anderem Baumaschinen gestohlen. Die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870.