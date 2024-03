Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag mehrere Baumaschinen im Gesamtwert von 5000 Euro von und aus einem Fahrzeug gestohlen, das in der Haufenstraße in Landau abgestellt war. Nach Angaben der Polizei befanden sich die Gegenstände auf der Pritsche des Fahrzeugs und im Inneren des Wagens, weshalb sie ein Fenster aufhebelten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.