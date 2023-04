Unbekannte haben zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 17 Uhr, auf einer Baustelle in der Wollmesheimer Hauptstraße den Greifer eines Baggers gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war der rund 70 Kilogramm schwere Greifer am Samstag neben dem Bagger abgestellt worden. Der Diebstahl wurde vom Geschädigten am Montag bemerkt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.