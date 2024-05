Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Landau von zwei Fahrzeugen jeweils das hintere Kennzeichen gestohlen. Laut Polizei ereigneten sich die Fälle in der Luise-Harteneck-Straße und in der Raimund-Huber-Straße. An beiden Autos waren neue TÜV-Plaketten angebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870.