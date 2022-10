Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 11.45 Uhr, und Donnerstag, 2.35 Uhr, aus einem in der Straße Am Kugelfang in Landau geparkten Lkw rund 150 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war der Tank nicht abgeschlossen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.