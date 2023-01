Rund 100 Euro Sachschaden haben Unbekannte angerichtet, die in der Nacht auf Freitag einen Briefkasten in der Marktstraße in Landau zerstört haben. Nach Einschätzung der Polizei haben sie vermutlich einen Feuerwerkskörper in den Kasten geworfen. Hinweise zu Tat oder Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.