Unbekannte haben in den vergangenen Tagen ein Hakenkreuz und die Zahl 88 mit einer noch nicht identifizierten Flüssigkeit auf den Belag der Hauptstraße, kurz vor der Einmündung zur Kastanienstraße, in Dörrenbach gesprüht. Das hat ein Zeuge der Polizei in Bad Bergzabern am Montag gemeldet. Die Zahl 8 steht in rechtsextremen Kreisen für den achten Buchstaben des Alphabets, also H. Die Kombination 88 steht dementsprechend für HH, also „Heil, Hitler“. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06343 9330 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.