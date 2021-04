Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in der Bachgasse in Rohrbach die beiden Nummernschilder mit dem Kennzeichen SÜW-WK 48 eines Autos abgeschraubt und mitgenommen. In derselben Nacht wurden in der Hauptstraße zwei Zigarettenautomaten abmontiert und gestohlen, wie die Polizei berichtet. Die Automaten wurden am nächsten Tag von einem Zeugen auf einem Feld zwischen Impflingen und Mörzheim gefunden. Die Täter hatten jedoch Bargeld und Zigaretten gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter auch die Nummernschilder gestohlen haben. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06341 2870.