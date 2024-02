Unbekannte haben am Montag zwischen 18 und 20 Uhr bei einem in der Landauer Schneiderstraße geparkten Auto die Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, liegt der Schaden bei circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06341 2870 zu melden.