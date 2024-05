Wegen einer vermeintlichen Gewalttat wurde die Polizei am Samstag gegen 1.30 Uhr auf den Parkplatz des Eduard-Spranger-Gymnasium in Landau gerufen. Vor Ort traf sie auf einen ein 17-Jährigen mit Verletzungen im Gesicht. Mindestens zwei Unbekannte sollen ihn von hinten angegriffen und mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen haben. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06341 2870 zu melden.