Unbekannte haben zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in der Innenstadt Schäden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Fensterscheiben zweier Geschäfte durch geworfene Trinkgläser beschädigt. In der Nußbaumgasse wurde ein Blumenkübel lädiert. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 1500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu wenden.