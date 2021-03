Ein von der Interessengemeinschaft Wein und Natur aufgestelltes Weinfass ist an der Überführung der B 38 kurz vor Niederhorbach in der Nacht auf Sonntag aus seiner Verankerung gerissen und die Böschung hinabgeworfen worden. Des Weiteren wurde die aufgestellte Informationstafel beschädigt. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Der Sachschaden liegt bei rund 3500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.