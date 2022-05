In der Nacht von Freitag auf Samstag und in der Folgenacht haben laut Polizeibericht Unbekannte ein Wohnhaus in der Brunnenstraße aufgesucht. In der ersten Nacht traten sie an dem eingerüsteten Haus die Klingel ab und hinterließen an der frisch gestrichenen Fassade Schuhabdrücke. In der zweiten Nacht rissen sie zwei rot-weiße Warnbaken vom Gerüst ab und warfen diese auf die Straße. Die Polizei Edenkoben bittet Zeugen, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.