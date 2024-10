Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in die Katholische Kirche in Herxheim eingedrungen und haben dabei hohen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Täter durch ein Fenster Zutritt ins Innere der Kirche verschafft und die Sakristei durchwühlt. Dabei wurden sakrale Gegenstände beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Summe im fünfstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 06341 2873008 oder per E-Mail an kilandau.k45@polizei.rlp.de zu melden.