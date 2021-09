Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag auf dem Gelände des Pamina-Schulzentrums in Herxheim randaliert. Wie die Polizei berichtet, rissen sie eine Sperrstange aus der Verankerung und schlugen eine Überwachungskamera aus ihrer Halterung. Im Hof wurden Einkaufswagen gefunden, die von einem Supermarkt aus der Ortsmitte stammen, des Weiteren waren dort leere Bierflaschen verteilt. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise werden unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau.presse@polizei.rlp.de entgegengenommen.