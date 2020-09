Unbekannte haben in den vergangenen zwei Tagen in Annweiler randaliert. Die Täter rissen bei drei Fahrzeugen die Embleme ab und stahlen diese. Außerdem schlugen sie die Scheiben von drei Gartenhäusern ein. Die Vandalen waren rund um den Messplatz und in der Gartenanlage An den Bächen unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06346 964619.