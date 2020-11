Einbrecher haben am Freitag zwischen 16.30 und 18 Uhr die frühe Dämmerung genutzt und ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Hochstadter Straße Im Obersteig aufgehebelt. Die Anwohner waren zu der Zeit nicht daheim. Es wurde Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.