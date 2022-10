Unbekannte haben zwischen Dienstag, 13. September, und Dienstag, 4. Oktober, auf einem Weinberg in der Landauer Lage Herrenberg elf Rebzeilen Trauben abgeerntet. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.