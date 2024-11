Zwischen dem 25. Oktober und dem 2. November drangen unbekannte Täter in ein unbewohntes Wohnhaus in Annweiler in der Münzstraße ein. Laut Polizei gelangten sie über eine Kellertür in das Objekt, offenbar sei sie aufgehebelt worden. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.