Einbrecher haben in der Nacht auf Dienstag am Schlossberg in Burrweiler auf der Rückseite eines Firmengebäudes ein Fenster aufgehebelt und sich dadurch widerrechtlich Zugang in das Objekt verschafft. Was genau gestohlen wurde, wird ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06323 9550.