Unbekannte sind zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 5.30 Uhr, ins Bauamt der Stadt Landau in der Königstraße eingebrochen. Wie die Kriminalpolizei mitteilt, durchsuchten die Täter das Gebäude unter anderem nach Wertsachen. Dabei brachen sie eine Vielzahl an Türen auf. Der Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro, gestohlen wurden rund 300 Euro Bargeld. Die Kripo bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de zu melden.