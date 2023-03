Zwischen dem 22. März, 23.30 Uhr, und dem 23. März, 14 Uhr, sind Unbekannte ins THW-Heim eingebrochen. Wie THW-Ortsbeauftragter Florian Feierabend mitteilt, wurden vor allem Elektro-Werkzeuge und Rettungsgeräte gestohlen, „quasi alles, was man tragen konnte“. Viele dieser für das THW essenziellen Hilfsmittel hatte der Förderverein in den vergangenen Jahren zusammengetragen, um den Einsatzkräften die Arbeit zu erleichtern. Auch ein Fahrzeug des Fördervereins sei bei dem Einbruch aufgebrochen und beschädigt worden. Feierabend beklagt, dass es keine Versicherung gibt, da der Bund ein Selbstversicherer sei. Das THW trage sich mit dem Gedanken, eine Alarmanlage oder Videoüberwachung in Eigenregie über den Förderverein einzubauen. Hinweise erbittet das THW unter Telefon 06341 510740 oder 0174 3388 151 oder an die Polizei Landau, Telefon 06341 2870.